Фуад Агаев отсудит матч сборной Австрии

Азербайджанский арбитр международной категории Фуад Агаев получил назначение на матч отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет работать на встрече между сборными Австрии и Северной Македонии, которая состоится девятого августа в австрийском Хартберге.

Еще одним арбитром матча станет португалец Рикардо Феррейра.

После первого круга отбора австрийки идут вторыми в своей группе, а их соперницы - третьи.