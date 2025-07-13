Италия обвинила фон дер Ляйен

Представитель входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" заместитель министра труда Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение Вашингтоном пошлин на европейский экспорт на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы попали в эту ситуацию по вине Европы, которая управляется Урсулой фон Лер Ляйен, потому что она ведет переговоры. Ее политика с самого начала провальная, достаточно подумать об автомобильном секторе, о "зеленом переходе". Все это ведет к потере тысяч рабочих мест. И после того, как она разрушила европейскую экономику, она ведет переговоры с США. И это вина тех, кто поддерживал фон дер Ляйен с 2019 года", - приводит его слова газета La Repubblica.

По мнению политика, в целом нынешнее правительство Италии разделяет линию американского президента Дональда Трампа в отношении незаконной миграции и защиты своей экономики. "Разумеется, пошлины вредят, поэтому мы должны вести переговоры, и ЕС должен дать в этом больше свободы отдельным странам. Мы не разделяем жесткой ответной линии ЕС и угроз введения ответных пошлин", - добавил он.

"Лига" и ее лидер - вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини - давно публично критикуют председателя ЕК. Евродепутаты "Лиги" не поддержали ее выдвижения на второй срок и голосовали за резолюцию о недоверии фон дер Ляйен. При этом премьер-министр Джорджа Мелони также скептически отзывается о "зеленом переходе", который, по ее мнению, необходим, но не в той форме и не с теми сроками, которые предлагает Еврокомиссия, поскольку это "душит национальных производителей". Глава итальянского правительства неоднократно говорила о "вредоносной идеологизации" экологической повестки.