: на пляжах могут быть скрытые опасные зоны - ВИДЕО

Из-за снижения уровня воды в Каспийском море на пляжах возникают опасные явления, такие как оползни.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал "Хəzər Xəbər" заведующий отделом Каспийского моря Института географии имени Гасана Алиева при Министерстве науки и образования Амир Алиев.

По его словам, ранее, когда уровень воды был выше и с моря дули сильные ветры, на побережье не скапливался ил. Сейчас же, в условиях понижения уровня воды, осадки и ил собираются вдоль береговой линии. Это создает на пляжах скрытые опасные зоны.

Алиев также отметил, что, наступая на ил, люди могут поскользнуться, потерять равновесие, что увеличивает риск утопления.

Руководитель отдела Института географии подчеркнул, что отдыхающие должны обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, а лицам с плохими навыками плавания рекомендуется избегать таких участков.

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