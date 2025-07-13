Авиаудары Израиля повлияли на экологию Тегерана

12-дневные военные авиаудары Израиля по Ирану оказали крайне негативное воздействие на окружающую среду провинции Тегеран.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Организации по охране окружающей среды Ирана.

Согласно информации, в результате израильской атаки на нефтебазы "Рей" и "Кан" в Тегеране было уничтожено 19,5 млн литров топлива, что повлекло за собой выброс в окружающую среду 47 тыс. тонн парниковых газов и 578 тонн загрязняющих воздух веществ.

Повреждение перерабатывающего завода компании South Pars Gas Company на юге Ирана во время войны привело к сжиганию 5,5 миллионов кубометров газа, в результате чего в окружающую среду было выброшено более 12 миллионов тонн парниковых газов и 437 тонн загрязняющих веществ.