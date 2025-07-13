В Азербайджане будет сильная жара

В Азербайджане обнародован медико-метеорологический прогноз на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 14 июля на Абшеронском полуострове ожидается застойная и жаркая, дискомфортная погода, что неблагоприятно для большей части населения.

Сообщается, что не рекомендуется находиться долгое время на открытом воздухе во второй половине дня.