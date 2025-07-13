https://news.day.az/society/1767445.html В Азербайджане будет сильная жара - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане обнародован медико-метеорологический прогноз на завтра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 14 июля на Абшеронском полуострове ожидается застойная и жаркая, дискомфортная погода, что неблагоприятно для большей части населения.
В Азербайджане будет сильная жара - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане обнародован медико-метеорологический прогноз на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 14 июля на Абшеронском полуострове ожидается застойная и жаркая, дискомфортная погода, что неблагоприятно для большей части населения.
Сообщается, что не рекомендуется находиться долгое время на открытом воздухе во второй половине дня.
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