В Баку произошло ДТП с участием двух машин

В результате столкновения двух автомобилей в Баку погиб 1 человек, 5 получили ранения.

Как сообщает Day.Az, происшествие произошло в Сабунчинском районе.

Так, в результате столкновения автомобиля марки "Kia Rio", управляемым Аббасовым Ризваном Вагиф оглу 1965 г.р., и автомобиля "Skoda Rapid", управляемым Бахышзаде Тебризом Эльяз оглу 1993 г.р., водитель "Kia Rio" Р. Абасов скончался.

Его сын, Кянан Аббасов 1991 г.р., а также водитель "Skoda Rapid" и его пассажиры Рахиб Сахиб оглу Исмаилов 1986 г.р.. Назим Вахаб оглу Алиев 1961 г.р. и Гурбан Сагиф оглу Гурбанов 1995 г.р. получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Сабунчинский медицинский центр.

По факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджанской Республики, ведётся следствие.