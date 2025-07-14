https://news.day.az/world/1767526.html Жесткое падение гимнаста в цирке попало на ВИДЕО Момент падения эфиопского гимнаста Демиесие Дагим Абеля в Московском цирке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На них видно, как он приземляется на мат и проскальзывает, ударяясь об пол. Причиной падения послужила ошибка пассировщика, который не смог подстраховать акробата и не остановил его вращение.
Жесткое падение гимнаста в цирке попало на ВИДЕО
Момент падения эфиопского гимнаста Демиесие Дагим Абеля в Московском цирке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На них видно, как он приземляется на мат и проскальзывает, ударяясь об пол.
Причиной падения послужила ошибка пассировщика, который не смог подстраховать акробата и не остановил его вращение.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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