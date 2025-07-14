Момент падения эфиопского гимнаста Демиесие Дагим Абеля в Московском цирке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На них видно, как он приземляется на мат и проскальзывает, ударяясь об пол.

Причиной падения послужила ошибка пассировщика, который не смог подстраховать акробата и не остановил его вращение.

Представляем вашему вниманию данное видео: