Сильное землетрясение у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на побережье Филиппинских островов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 127 км к юго-востоку от города Тугегарао, где проживают более 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.