https://news.day.az/world/1767757.html Сильное землетрясение у берегов Филиппин Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на побережье Филиппинских островов. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 127 км к юго-востоку от города Тугегарао, где проживают более 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.
Сильное землетрясение у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на побережье Филиппинских островов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 127 км к юго-востоку от города Тугегарао, где проживают более 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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