Расширение "Южного газового коридора" жизненно важно для ЕС

Расширение "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ поставляется в ЕС, имеет жизненно важное значение для реализации стратегии, в которой газ играет важную роль в переходе к нулевым выбросам углерода.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной EU Reporter.

Автор статьи напоминает, что после встречи лидеров Италии, Греции, Испании и Португалии в Риме премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что они договорились сподвигнуть Европейскую комиссию к принятию "резких мер" в сфере энергетики. Он отметил, что Италия может пережить полный кратковременный перерыв в поставках газа из России благодаря Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейской части "Южного газового коридора".

Кроме того, отмечается, что Испания так же продвигает совместно с итальянской энергетической инфраструктурной фирмой строительство нового морского газопровода, который расширит маршрут поставок до Пиренейского полуострова.

"В консорциуме TAP заявляют, что мощность трубопровода может быть удвоена с 10 до 20 миллиардов кубометров газа в год. Пропускная способность Трансанатолийского трубопровода (TANAP) через Турцию, которая сама является крупным потребителем азербайджанского газа, в ближайшие четыре-пять лет может увеличиться почти вдвое, с 16 миллиардов до 31 миллиарда кубометров. В настоящее время также решается вопрос об улучшении газового сообщения между Грецией и Болгарией (интерконнектор Греция-Болгария, который также будет заполнен азербайджанским газом)", - говорится в материале.

В статье подчеркивается, что на конференции в Баку комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи назвал азербайджанский газ "очень ценной частью энергетического баланса ЕС". По его словам, также важно расширить поставки в страны-кандидаты в ЕС на западных Балканах, чтобы прекратить использование угля и сократить выбросы на 55 процентов.

"Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон дипломатично говорила о "деликатном моменте с точки зрения безопасности поставок газа". Она отметила, что Азербайджан является надежным и проверенным партнером. Помимо огромных запасов нефти и газа, в Азербайджане развивается сектор возобновляемой энергетики. Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, проводимая совместная энергетическая политика выходит за рамки вопросов энергетической диверсификации и энергетической безопасности, потому что это создает между странами новые связи, способствует развитию этих связей, повышению уровня взаимного доверия между всеми странами, привлеченными к этому процессу", - говорится в материале.