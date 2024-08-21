Источник: Агентство международной информации Trend

Как показывает практика, российско-украинский конфликт и переход Европы на ВИЭ еще не привели к полному сокращению доли газа в энергобалансе континента. Страны ЕС не прекращали закупку газа у РФ, хотя объемы прямых поставок значительно снизились. Если в 2021 году РФ напрямую поставила в ЕС около 155 миллиардов кубометров газа, то к концу 2022 экспорт газа из РФ в страны Евросоюза сократился до 63,8 миллиарда кубометров.

Поставщики сниженного природного газа из США последовав примеру России, тоже стали отдавать предпочтение региону, где готовы платить больше. Норвегия, на которую ЕС возлагал последнюю надежду, не в состоянии обеспечить спрос на энергоресурсы стран-членов по низкой цене. Безусловно, у нее на это есть объективные причины. СПГ дороже чем трубопроводный газ в связи с, тем, что его производство и транспортировка по морю обходится дороже. Подобная ситуация наблюдается и с алжирским газом. Не может ЕС рассчитывать и на собственные ресурсы, из-за истощения которых добыча газа сократилась на одну треть. Возникший дефицит возможно покрыть только за счет импорта, но с подсанкционным восточным соседом такой вариант реализовать затруднительно.

РФ уже смирилась с потерей европейского рынка и планирует переориентировать все свои экспортные поставки на азиатское направление. ЕС столкнулся с реальной проблемой: число поставщиков катастрофически уменьшается, и борьба за них между странами ЕС обостряется, поэтому действовать нужно быстро и решительно. На этом фоне Европа отчаянно пытается найти альтернативных поставщиков газа. Единственной и надежной альтернативой может выступить Азербайджан, который, уже имеет большой опыт по реализации стратегических инициатив.

Официальный Киев не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа, термин которого истекает в конце 2024 года. Обращение стран членов ЕС и Украины к Азербайджану вызвало пристальное внимание в медиа пространстве. Проектная мощность газотранспортной системы Украины составляет 146 миллиардов кубометров. Это колоссальная цифра, поэтому было бы непозволительным оставить такие газопроводные магистрали пустовать в ожидании поставщиков и заставить европейцев ежится от холода зимой. Официальный Баку подтвердил обращение представителей Украины и ЕС с просьбой помочь с поставками и транзитом голубого топлива для некоторых стран ЕС.

Отчет по поставщикам СПГ и трубопроводного газа в ЕС, 2-й квартал 2024 года

Главными потребителями поступающего через Украину российского газа являются Венгрия, Австрия, Словакия, в небольших объёмах-Италия. Санкции против России и планы об отказе от российского газа не позволяют окончательно решить газовую проблему. Что касается Украины, то страна вынуждена обеспечить работу ГТС, а содержание компрессорных станций требует больших затрат. Поэтому даже рассматривалась идея вывода из эксплуатации ненужных и избыточных компрессорных станций. Как считают украинские эксперты, объёмов газа для внутреннего потребителя вполне достаточно. Однако, газа недостаточно таким странам-членам ЕС, как Словакия, Чехия и Австрия. Следовательно, нарушение европейской энергической безопасности может негативно повлиять на взаимоотношения между странами.

Газовые линии, проходящие через Украину

Официальный Киев еще раздумывает о возможностях транзита газа c участием третьих государств или компаний (консорциумов) ЕС при условии, что этот газ не будет российским. Кроме того, экономические дивиденды от транзита далеко не скромные: официальный Киев зарабатывал около 1 млрд.долларов США в год на транзитных сборах. Единственный канал поставок европейским потребителям, прежде всего Австрии и Словении, проходит через ГИС "Суджа" на границе Курской области РФ. Недавняя операция ВСУ в этой области и бои в окрестностях Суджи, ставят под вопрос безопасность транспортировки газа в ЕС. В случае прекращения транзита может произойти рост цен на газ. Эра дешевого сырья из России уже подходит к концу, что дает повод ЕС искать новые пути решения проблемы.

Так, обращение Киева и Брюсселя к руководству Азербайджана по газовому вопросу означает, что ГК "Нафтогаз Украины" не исключает возможности переговоров с азербайджанской компанией SOCAR. После прекращения действия российско-украинского договора по транзиту российского газа предлагается вариант поставок через пункт на российско-украинской границе азербайджанского газа. Предложенная инициатива открыла бы широкие возможности для всех заинтересованных сторон. Во-первых, будет удовлетворен спрос на газ вышеуказанных стран членов-ЕС. Во-вторых, она позволит Украине сохранить статус транзитной страны и получать стабильный доход за транзит газа. В-третьих, Азербайджан продолжит играть ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Для РФ же важна посредническая роль Азербайджана во взаимодействии с третьими странами.

Таким образом, Азербайджан является самым надежным поставщиком природного газа в ЕС, что дает Брюсселю и Украине возможность сделать ставку на официальный Баку. Более дорогие альтернативы вряд ли устроят европейских потребителей. Также в январе 2024 Азербайджан в очередной раз подтвердил свой статус надежного поставщика энергоресурсов, увеличив объёмы экспорта газа по трубопроводу TAP, который является важным компонентом проекта Южный газовый коридор. Однако, если инициатива транспортировки азербайджанского газа от точки российско-украинской границы станет реальной, то ЕС получит газ по доступной цене. Успешная реализация проекта по экспорту природного газа из Азербайджана в южном и восточном направлениях, несомненно, внесет весомый вклад в улучшение экономического положения Европы.