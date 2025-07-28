https://news.day.az/society/1770692.html В Шеки столкнулись автомобили - есть погибший и раненые На горячую линию МЧС "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Шеки, селе Чайгарагоюнлу и о необходимости оказания помощи спасателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что в связи с полученной информацией к месту ДТП были привлечены спасатели МЧС.
В Шеки столкнулись автомобили - есть погибший и раненые
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Шеки, селе Чайгарагоюнлу и о необходимости оказания помощи спасателями.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что в связи с полученной информацией к месту ДТП были привлечены спасатели МЧС. При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля марки "Mitsubishi" и "ВАЗ", один человек застрял в автомобиле.
В результате проведенных мероприятий тело 1 человека, оказавшегося в зажатом состоянии, было извлечено и передано по назначению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре