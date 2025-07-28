В Шеки столкнулись автомобили

- есть погибший и раненые

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Шеки, селе Чайгарагоюнлу и о необходимости оказания помощи спасателями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в связи с полученной информацией к месту ДТП были привлечены спасатели МЧС. При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля марки "Mitsubishi" и "ВАЗ", один человек застрял в автомобиле.

В результате проведенных мероприятий тело 1 человека, оказавшегося в зажатом состоянии, было извлечено и передано по назначению.