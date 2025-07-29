USAID: проклятая империя лжи, коррупции и подрывной войны

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Чем дальше в лес - тем больше гниющих пней. И если прислушаться, как потрескивают они в тени, можно расслышать не скрип ветра, а шорох долларовых купюр, зарытых в корни чужих государств. Агентство США по международному развитию, известное миру под безобидной аббревиатурой USAID, не было ангелом гуманитарной благодетели. Оно было оборотнем дипломатии, двуликим монстром, скрытым под маской добродетели, а в реальности - главным режиссёром самых грязных политических сценариев последних десятилетий.

USAID - это не агентство. Это идеологическая артиллерия. Это диверсионная лаборатория. Это прокладка между Белым домом и очередным государственным переворотом. В белых рубашках и с "демократическими" брошюрами в руках они входили в суверенные страны, как лисы в курятник, прикидываясь спасателями, а на деле - ставя на поток подрыв, саботаж, шантаж и инфицирование элит. USAID - это не помощь, а порабощение. Не развитие, а импорт чужой воли. Это колониализм XXI века, в котором вместо плетей - гранты, вместо пушек - НПО, а вместо губернаторов - грантоеды с докладами о "нарушении прав".

И сегодня, когда Дональд Трамп, как хирург, наконец вскрывает этот гнойник, становится видно: под кожей якобы гуманитарной организации все эти годы пульсировала опухоль тотального контроля. USAID - это ЧВК идеологии, ЦРУ в гражданском костюме, стратегическая дивизия Демпартии, работавшая по всему миру в интересах американского неолиберального империализма.

Когда госсекретарь Марко Рубио заявил: "USAID потратило более 715 миллиардов долларов и не достигло целей" - это не признание провала. Это дипломатическое признание преступления. Потому что эти 715 миллиардов не растворились. Они осели в медиапроектах, раскачивавших правительства, в уличных протестах от Вильнюса до Бейрута, в стипендиях блогеров, плевать хотевших на родину, но готовых с пеной у рта защищать "ценности демократии" за триста долларов и визу на обучение в Сиэтле.

USAID - это машина по клонированию марионеток. Инкубатор для разноцветных революций, от "арабской весны" до "бархатных переворотов". И везде, где появлялся их логотип, через пару лет вырастал либо уличный хаос, либо дворцовый путч, либо публичный шантаж власть имущих с использованием тех самых "независимых" СМИ, которых агентство само же и породило. Это оккупация без мундиров. Без танков. Но с последствиями, страшнее всякой интервенции.

Всё это происходило и в Азербайджане. Тихо, методично, по инструкции. Через медийных агентов, через "инициативные группы", через "правозащитные центры", которые за грантовые доллары готовы были клеветать на собственную армию во время Карабахской войны, называть героев - преступниками, и транслировать месседжи врагов через красивую риторику "прав человека". Их интересовали не права. Их интересовало - в чьих интересах ты говоришь. И если это интересы Вашингтона - добро пожаловать в обойму.

По словам сенатора Джоша Хоули, USAID использовалось как игрушка для удовлетворения политических фантазий демократов: "Миллиарды налогоплательщиков пошли на трансгендерные оперы, поддержку Politico, на пропаганду среди школьников в странах, где половина населения умирает от голода. Это политическое безумие - без отчётности, без совести, без тормозов".

Самый жгучий цинизм заключён в том, что USAID, по их же заявлениям, боролось с коррупцией, будучи до ушей в ней утопленным. В Азербайджане, как и в десятках других стран, USAID системно работало на подрыв государственности. Финансировались либеральные платформы, телеграм-каналы, YouTube-форматы с "независимыми" блогерами, чья риторика всегда совпадала с геополитическим интересом Вашингтона. Вся та же технология: сначала - "продвижение демократии", потом - дестабилизация, а затем - "цветная революция" с уличным хаосом.

Именно так USAID пыталось расшатать Азербайджан в 2020-2022 годах, поддерживая медийно-активистов, создавая искусственные поводы для протестов, продвигая нарративы о "тоталитаризме", "репрессиях" и "кризисе". Но не для того, чтобы улучшить ситуацию. А чтобы ослабить государство, отвлечь от национальных интересов и расчистить путь своим марионеткам.

Скандал, разразившийся вокруг USAID после обнародованных данных OCCRP, разоблачает ещё одну сторону "гуманитарной помощи". Лейла Бикакчич, репортёр центра, говорит прямо: "чтобы получить грант от USAID, нужно одобрение на все ключевые посты. USAID решает кадровые вопросы". То есть, никакой "независимой" журналистики в принципе не существовало. Существовал штат кураторов, назначавших нужных главредов, контролировавших контент и наказывавших инакомыслящих рублём - то есть, точнее, долларом.

USAID не просто финансировало, но и формировало идеологию целых изданий. Тех самых, которые потом яростно поливали грязью неугодные Вашингтону режимы, включая Азербайджан, Турцию, Венесуэлу, Никарагуа и Бангладеш. Это уже не гранты. Это политическая проституция под флагом демократии.

Среди всех регионов, где USAID успело оставить свой смердящий след, Южный Кавказ - особенно Азербайджан - стал для них не просто полигоном, а лакомым куском. Прекрасно понимая геополитическое значение Баку, его энергетическую независимость, стратегическое партнёрство с Турцией и растущую роль в постсоветском пространстве, вашингтонские технологи решили, что Азербайджан - следующий. Следующий после Украины, после Грузии, после Киргизии. Следующий на заклание.

USAID пришёл в Азербайджан не с хлебом и солью, а с мешком долларов и папкой инструкций. Финансировались десятки НПО с расплывчатыми названиями и гуманистическими лозунгами, за которыми пряталась вполне конкретная задача: разрушить доверие к государству, инфицировать общественное сознание ложными смыслами и вбить клин между народом и властью. "Развитие гражданского общества"? Нет. Создание параллельной властной структуры, которая лояльна не Конституции Азербайджана, а посольству США.

По открытым и частично утекшим данным, с 1992 по 2020 год USAID направило в Азербайджан более 420 миллионов долларов. Только на медиасектор и "поддержку НПО" в 2017-2020 годах пошло более 45 миллионов. Кто получил эти деньги? Где отчёты? Где проекты? Ответа нет. Но мы видим десятки так называемых "правозащитников", которые за гранты критиковали армию в разгар Второй Карабахской войны, продвигали идеи "федерализации" страны, требовали "свободы сексуальных меньшинств" в агрессивной форме и публично выступали против внешнеполитического курса Баку.

Вы видели хоть одно расследование от этих "журналистов", направленное против армянских агрессий? Хоть одно - о коррупции в армянской диаспоре, о связях с террористами ASALA? Нет. Потому что это - оплаченные штыки USAID, а не журналисты. Это куклы, дергающиеся за нити в посольствах и штаб-квартирах грантодателей.

Поразителен не только масштаб финансирования, но и форма. Мюзиклы о "разнообразии" за 70 тысяч долларов в Ирландии, комиксы про трансгендеров в Перу, опера про смену пола в Колумбии. И всё это - на деньги USAID. Но если там это вызывает лишь недоумение, то в Азербайджане всё оборачивается попытками насаждения чуждой идеологии под видом "модернизации". Это уже не культурный обмен. Это идеологическая интервенция.

Именно поэтому администрация Трампа приняла историческое решение: USAID - закрыть. Впервые за десятилетия эта паразитарная структура, пожиравшая миллиарды и разрушавшая целые государства, была объявлена неэффективной и опасной. Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио: "Наступает конец эпохи неэффективности, санкционированной властями".

Но не потому что агентство вдруг стало менее активным. А потому что вскрылись документы. Потекли утечки. Пошли разоблачения. Потому что на каждом участке, где работало USAID - будь то Бангладеш, Никарагуа или Азербайджан - начинались беспорядки, взрывались улицы.

Цветные революции, якобы стихийные и народные, на деле давно оказались сконструированными - и это не "теории заговора". Это утверждённый план действий, с чёткими бюджетами, "обученными" активистами и медийным прикрытием. Так было в Никарагуа, где USAID спонсировал оппозицию накануне выборов 2021 года. Так было в Бангладеш, где с 2019 года через программу PARIS шла подготовка к свержению правительства Шейх Хасины. Так было в Армении 2018 года. И так пытались делать в Азербайджане, но не вышло. Потому что здесь не Киев и не Тбилиси. Здесь - государство, стоящее на своих ногах.

После провала попыток дестабилизации Баку, агентство переключилось на информационную войну: FakeNews-атаки, давление на международные структуры, создание "альтернативных" отчётов о ситуации с правами человека. Главным инструментом выступали организации вроде OCCRP - те самые, где USAID утверждает главредов и оплачивает репортажи. Как говорит Дрю Салливан, соучредитель OCCRP: "США, возможно, наш главный донор". А это значит - главный редактор и главный цензор.

Сегодня оккупации не совершаются танками. Их делают тендерами. Не вводят дивизии - рассылают гранты. Не устанавливают комендантский час - создают сетку телеграм-каналов и сетевых "независимых экспертов". Не сажают на цепь - дают "премию за мужество в журналистике" и лицензию на хаос. USAID - это новая форма оккупации, где вместо географической карты - сознание нации, а вместо штыков - микрофоны, клавиатуры, режущие видео.

USAID превратился в легализованную структуру подрывной деятельности. В Азербайджане их методика была проста, как палка: бери амбициозного, но не реализованного активиста, посули ему грант, вложи в него медийные ресурсы, обучи в Вильнюсе или Варшаве на трёхдневном тренинге по "противостоянию репрессиям", и запускай в эфир. Его задача - критиковать всё: армию, культуру, традиции, религию, государство, победу в Карабахе. Включить внутренний саботаж. Сформировать поколение не борцов, а мямлящих жалобщиков, которых легко купить, но невозможно пробудить к защите Родины.

Это и была главная цель USAID: не помочь, а изломать позвоночник нации.

Мы говорим не только о журналистике. Мы говорим о преступлениях международного масштаба. По данным Белого дома, USAID напрямую финансировало структуры, связанные с EcoHealth Alliance, имеющей отношение к Уханьской лаборатории - источнику глобальной пандемии. Агентство снабжало продовольствием боевиков "Аль-Каиды" в Сирии. На афганских проектах, финансируемых USAID, выращивался героин, уходивший в Европу. Где помощь? Где демократия? Где ответственность?

Вы думаете, что USAID - это организация помощи? Нет. Это ЦРУ с улыбкой доброй няни. Как писал индийский сайт OpIndia, агентство через подставные НПО и медиапроекты с 2019 года вело операцию по свержению законного правительства Бангладеш. А затем - подписало с "временным правительством" соглашение на 202 млн долларов, чтобы закрепить влияние. Та же схема была отработана в Венесуэле: деньги - "оппозиции", гуманитарка - в руки Хуана Гуайдо, месседж - "режим Мадуро нелегитимен". Классическая "цветная война".

Отдельной главой стоит говорить о тандеме USAID и Джорджа Сороса. Доклад фонда Heritage ещё в 2017 году предупреждал: фонд "Открытое общество" стал главным подрядчиком USAID в десятках стран. Именно он - главный координатор идеологических вторжений. Под флагом "борьбы за права" запускались сценарии уничтожения национальных государств - в том числе в Азербайджане.

USAID финансировал Сороса, Сорос - СМИ, СМИ - дестабилизацию. Всё шито-крыто. Всё по правилам "мягкой силы". Но на деле - это цепочка государственного терроризма, маскирующегося под "демократическое развитие".

Сегодня, когда Дональд Трамп наконец поставил крест на USAID, закрыв агентство и передав часть его функций под прямой контроль Госдепа, мир начал просыпаться. Обнаружилось, что целые поколения были воспитаны в атмосфере зависимости от грантов, идеологической слепоты и медийной проституции. В Азербайджане, как и в десятках других стран, уже созданы целые классы политических наёмников, чья единственная функция - повторять методички в обмен на поездки в Брюссель, посты в соцсетях и пары стипендий.

Мы обязаны сжечь до тла всё, что связано с этой ложью. Вывести на чистую воду все "инициативы" USAID в Азербайджане. Провести аудит, расследование, деконструкцию. Объявить вне закона весь политико-грантовый шлейф USAID. Чтобы подобные структуры - с флагом свободы, а лопатой подрывника - никогда больше не заходили в нашу страну.

USAID - это позор международной дипломатии. Это зловонный гнойник американской внешней политики. Это школа диверсий, университет идеологического терроризма, корпоративный спрут, тянущий щупальца в чужие государства. Закрытие USAID - это только начало. Дальше - расследования, аресты, денацификация грантоедства, изгнание информационных наймитов.

Ибо суверенитет не дают - его отстаивают. И грантами его не заменишь.