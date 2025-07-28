Камбоджа осудила Таиланд

В министерстве национальной обороны Камбоджи заявили, что в результате ударов Таиланда по семи объектам были использованы кассетные боеприпасы с химическим оружием, что нарушает международное право.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Khmer Times.

"Представитель министерства национальной обороны подтвердил, что в ходе боевых действий 25 июля 2025 года армия Таиланда нанесла удары по семи объектам с применением тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, которые запрещены международным правом", - сказано в публикации издания.

Как сообщил газета, пресс-секретарь минобороны Камбоджи расценил этот акт как военное преступление.