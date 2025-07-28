В Турции состоится презентация книги «Шуша»

В здании генерального секретариата Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре в пятницу, 1 августа состоится презентация книги "Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поддержку мероприятию, посвященному изданию о культурной столице Азербайджана, оказали также Министерство культуры нашей страны и азербайджанское посольство в Анкаре.

В приглашении от имени генсека ТЮРКСОЙ Султана Раева, привлекается внимание к исторической значимости города Шуша, объявленного ранее культурной столицей тюркского мира.

Генсек организации называет Шушу "венцом Карабаха" и "жемчужиной Кавказа".