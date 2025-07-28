https://news.day.az/culture/1770496.html В Турции состоится презентация книги «Шуша» В здании генерального секретариата Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре в пятницу, 1 августа состоится презентация книги "Шуша".
В Турции состоится презентация книги «Шуша»
В здании генерального секретариата Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре в пятницу, 1 августа состоится презентация книги "Шуша".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поддержку мероприятию, посвященному изданию о культурной столице Азербайджана, оказали также Министерство культуры нашей страны и азербайджанское посольство в Анкаре.
В приглашении от имени генсека ТЮРКСОЙ Султана Раева, привлекается внимание к исторической значимости города Шуша, объявленного ранее культурной столицей тюркского мира.
Генсек организации называет Шушу "венцом Карабаха" и "жемчужиной Кавказа".
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