Умер актер Жан-Поль Дюбуа

Французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа умер в возрасте 74 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Sceneweb.

Причина смерти не уточняется.

Карьера актера началась в 1970-х годах. Он известен своими работами в фильмах "Мишень" (Target, 1985), "Видок" (Vidocq, 2001), а также "Фанфан-Тюльпан" (Fanfan La Tulipe, 2003).