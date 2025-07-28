https://news.day.az/showbiz/1770464.html Умер актер Жан-Поль Дюбуа Французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа умер в возрасте 74 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Sceneweb. Причина смерти не уточняется. Карьера актера началась в 1970-х годах.
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа умер в возрасте 74 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Sceneweb.
Причина смерти не уточняется.
Карьера актера началась в 1970-х годах. Он известен своими работами в фильмах "Мишень" (Target, 1985), "Видок" (Vidocq, 2001), а также "Фанфан-Тюльпан" (Fanfan La Tulipe, 2003).
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