Еще в одной стране разбушевались лесные пожары

Масштабные лесные пожары бушуют в Болгарии.

Как передает Day.Az, в эпицентре стихийного бедствия регион Тран, где из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, многие населенные пункты эвакуируются

На видео обстановка в селе Рани Лук.