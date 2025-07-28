https://news.day.az/world/1770510.html

Еще в одной стране разбушевались лесные пожары - ВИДЕО

Масштабные лесные пожары бушуют в Болгарии. Как передает Day.Az, в эпицентре стихийного бедствия регион Тран, где из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, многие населенные пункты эвакуируются На видео обстановка в селе Рани Лук.