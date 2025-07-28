Марин Ле Пен назвала фиаско торговую сделку между ЕС и США

Договор о торговле, заключенный между Вашингтоном и Брюсселем, является фиаско для Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом лидер французской парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен написала в X.

"Торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско", - прокомментировала Ле Пен, подчеркнув, что суверенитет ЕС после такого асимметричного соглашения заметно размывается, а под тяжестью "брюссельской бюрократии" совсем сводится на нет.

Партия "Национальное объединение" располагает крупнейшей однопартийной фракцией в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, насчитывающей 123 из 577 мест.