Фон дер Ляйен обвинили во лжи

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее слов о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с критикой в ее адрес он выступил в социальной сети X.

"Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". (...) Это наглая ложь", - написал он, назвав главу ЕК немыслимой дурой.