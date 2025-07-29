https://news.day.az/world/1770706.html Фон дер Ляйен обвинили во лжи Ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее слов о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с критикой в ее адрес он выступил в социальной сети X.
Фон дер Ляйен обвинили во лжи
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее слов о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с критикой в ее адрес он выступил в социальной сети X.
"Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". (...) Это наглая ложь", - написал он, назвав главу ЕК немыслимой дурой.
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