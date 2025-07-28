Российская авиакомпания отменила десятки рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 42 пары рейсов в/из Москвы в связи со сбоем информационных систем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил авиаперевозчик.

Так, отменены рейсы в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Кaзaнью, Кaлининградом, Крaсноярском, Мaхaчкалой, Минеральными Водами, Минском и другими городами.

В "Aэрофлоте" отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Пассажирам могут оформить возврат денежных средств или переоформить на рейсы в ближайшие 10 дней. "Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки", - сказали там.

Ранее в авиакомпании сообщали, что в работе информационных систем произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов, а также в связи со сбоем ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.

Позднее стало известно, что авиакомпания отменила еще семь пар рейсов на фоне сбоя. В частности, отменены рейсы в сообщении с Элистой, Кировском, Калининградом, Астаной, Красноярском и Сочи.