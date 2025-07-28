https://news.day.az/society/1770511.html Жестокое убийство в Сураханском районе По факту преднамеренного убийства в Сураханском районе Баку возбуждено уголовное дело. Как передает Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру, 26 июля примерно в 5 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Надира Сафарова (1990 г.р.) в мечети "Имамзаде", расположенной в поселке Бюльбюля Сураханского района.
Жестокое убийство в Сураханском районе
По факту преднамеренного убийства в Сураханском районе Баку возбуждено уголовное дело.
Как передает Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру, 26 июля примерно в 5 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Надира Сафарова (1990 г.р.) в мечети "Имамзаде", расположенной в поселке Бюльбюля Сураханского района.
Предварительным расследованием были выявлены основания для подозрения в том, что Эльвин Мамедов (1996 г.р.) преднамеренно убил Надира Сафарова, нанеся ему ножевые ранения.
По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (преднамеренное убийство), Э.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.
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