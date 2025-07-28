Жестокое убийство в Сураханском районе

По факту преднамеренного убийства в Сураханском районе Баку возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру, 26 июля примерно в 5 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Надира Сафарова (1990 г.р.) в мечети "Имамзаде", расположенной в поселке Бюльбюля Сураханского района.

Предварительным расследованием были выявлены основания для подозрения в том, что Эльвин Мамедов (1996 г.р.) преднамеренно убил Надира Сафарова, нанеся ему ножевые ранения.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (преднамеренное убийство), Э.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.