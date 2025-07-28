Трамп заявил о готовности США нанести удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Шотландии заявил, что Штаты готовы снова нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если Тегеран продолжит работать над своим ядерным потенциалом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что США уничтожили ядерный потенциал Ирана, но Тегеран, по мнению Трампа, "может начать все сначала".

"Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придется это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью", - сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что "Иран посылает плохие сигналы".

"Они посылают очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы, им не следует этого делать", - указал он.

Ранее Трамп допустил введение вторичных санкций против России.