https://news.day.az/world/1770640.html Трамп допустил введение вторичных санкций против России США могут прибегнуть к вторичным санкциям против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Новость обновляется
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
США могут прибегнуть к вторичным санкциям против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Американский президент пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с РФ, если соглашение по Украине не будет достигнуто.
"Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю", - сказал он.
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