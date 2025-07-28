Трамп допустил введение вторичных санкций против России

США могут прибегнуть к вторичным санкциям против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский президент пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с РФ, если соглашение по Украине не будет достигнуто.

"Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю", - сказал он.