Евгений Жуков назначен гендиректором АБР по вопросам изменения климата и устойчивого развития

Евгений Жуков назначен генеральным директором Департамента по вопросам изменения климата и устойчивого развития (CCSD) Азиатского банка развития (АБР), сообщает Day.Az со ссылкой на Банк.

В новой должности Жуков будет возглавлять и координировать работу АБР в таких ключевых направлениях, как изменение климата, охрана окружающей среды, гендерное равенство и другие тематические области. Он также займётся формированием партнёрств и привлечением заинтересованных сторон для разработки проектов, обеспечивающих значимый вклад в устойчивое развитие стран Азии и Тихоокеанского региона. Назначение вступает в силу с сегодняшнего дня.

"АБР привержен трансформационным действиям, инновациям и прочным партнёрствам, направленным на повышение устойчивости к изменению климата, экологическую устойчивость и инклюзивное развитие, - заявил Жуков. - Для меня большая честь занять эту должность, и я сделаю всё возможное, чтобы укрепить уже достигнутые позиции банка в этих приоритетных сферах".

Жуков обладает более чем 30-летним профессиональным опытом, значительная часть которого связана с работой в АБР. С 2021 года он занимал пост генерального директора Регионального департамента Центральной и Западной Азии. Ранее он также исполнял обязанности секретаря банка и занимал руководящие должности в Департаменте стратегии, политики и партнёрств, Департаменте бюджетирования, управления персоналом и систем управления, а также в Региональных департаментах Южной Азии и Тихоокеанского региона.

АБР - ведущий многосторонний банк развития, содействующий инклюзивному, устойчивому и устойчивому экономическому росту в странах Азии и Тихоокеанского региона. Работая в партнёрстве с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами, банк использует инновационные финансовые инструменты и стратегические альянсы для улучшения качества жизни, развития инфраструктуры и защиты окружающей среды.