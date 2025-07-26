https://news.day.az/world/1770299.html Германия передала Украине системы Patriot ФРГ уже передала Киеву три системы Patriot и на данный момент ведет переговоры с США о поставке дополнительных систем и получении замены. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Германия передала Украине системы Patriot
ФРГ уже передала Киеву три системы Patriot и на данный момент ведет переговоры с США о поставке дополнительных систем и получении замены.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
"Берлин уже передал Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных и получении замены, заявили официальные лица", - говорится в статье.
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