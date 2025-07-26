Германия передала Украине системы Patriot

ФРГ уже передала Киеву три системы Patriot и на данный момент ведет переговоры с США о поставке дополнительных систем и получении замены.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Берлин уже передал Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных и получении замены, заявили официальные лица", - говорится в статье.