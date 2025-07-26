Крупнейшие еврейские организации обвинили Макрона

Крупнейшие еврейские организации США выступили с резкой критикой в адрес Парижа после объявления о предстоящем признании палестинской государственности и готовят жесткий ответ Эммануэлю Макрону.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в израильской газете The Times of Israel.

В частности, организации отказались от встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, которая должна была пройти в Нью-Йорке, заявив, что "не собираются обсуждать уже предрешённую политику".

В совместном заявлении, подписанном Антидиффамационной лигой, Американским еврейским комитетом, AIPAC, B'nai B'rith, Конференцией президентов, Федерацией UJA Нью-Йорка и Всемирным еврейским конгрессом, говорится, что Париж "дискредитирует идею взаимных переговоров" и "подрывает перспективы мирного урегулирования". Авторы обращения упрекнули Францию в том, что её действия "бесчестят память жертв 7 октября".

По словам представителей организаций, Франция нарушила собственные условия, выдвинутые три месяца назад в качестве предварительных условий признания: освобождение заложников и капитуляция ХАМАС.

"Ничего из этого не выполнено, - подчёркивается в тексте. - Тем самым Париж поощряет террор и делает ХАМАС политически легитимным игроком".

Гневное осуждение прозвучало и со стороны официального Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Франция "играет на руку пропаганде ХАМАС" и "наносит удар по усилиям в пользу мира". Президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что слова Макрона "не имеют значения и ничего не изменят".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также резко высказался в связи с намерением Парижа, предупредив, что Израиль готов рассмотреть "возможные меры" в ответ. Он подчеркнул, что "такие шаги не способствуют заключению сделки об освобождении заложников и прекращению огня".

Среди министров израильского правительства всё громче звучат призывы к аннексии территорий Иудеи и Самарии. Министр финансов Бецалель Смотрич поблагодарил Макрона за "ещё один убедительный повод отказаться от идеи палестинского государства в сердце Земли Израиля и установить полный суверенитет Израиля над историческими регионами".

Политолог Мирьям Шермер в комментарии изданию отметила: "Французские евреи и граждане Израиля, проживающие во Франции, чувствуют, что Макрон их предал. Они ожидали поддержки в борьбе с радикальным исламизмом, а получили дипломатическую пощёчину".