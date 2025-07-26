Алжир больно ударил по французской дипломатии

Алжирские власти приняли решение об аннулировании всех привилегированных пропусков в порты и аэропорты страны, ранее выданных посольству Франции в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

Как уточняется, временный поверенный в делах Франции в Алжире вновь был вызван в МИД в связи с продолжающимися препятствиями, с которыми сталкивается алжирское посольство в Париже при пересылке и получении дипломатической почты. По словам алжирской стороны, Франция нарушает свои международные обязательства.

Ранее ограничения касались только посольства Алжира в Париже, но теперь, несмотря на обещания французского МИД пересмотреть меры, они были распространены и на консульства Алжира на территории Франции.

"В соответствии с принципом взаимности директор департамента иммунитетов и дипломатических привилегий МИД Алжира изъял все выданные ранее спецпропуска для сотрудников посольства Франции, предоставлявшие им доступ к алжирским портам и аэропортам", - говорится в сообщении.

24 июля алжирский МИД уже вызывал временного поверенного в делах Франции для выражения протеста по поводу вмешательств в доставку дипломатической почты. Параллельно алжирский дипломат в Париже был проинструктирован обратиться напрямую к министру иностранных дел Франции за официальными разъяснениями.

Алжирская дипломатия напрямую обвинила в случившемся министра внутренних дел Франции Бруно Ретайо и предупредила, что готова немедленно применить меры взаимности и обратиться в ООН с жалобой на нарушение Венской конвенции.

Последние действия Франции, направленные на ужесточение правил въезда для ряда алжирских должностных лиц, стали очередным витком эскалации в и без того напряжённых отношениях между двумя странами. Напомним, дипломатический кризис начался в августе 2024 года после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В ответ Алжир отозвал своего посла из Франции, а президент Абдельмаджид Теббун отменил запланированный визит в Париж.

Дополнительную напряженность вносит и миграционная политика Франции. Париж пытается выслать из страны алжирских нелегалов, включая известного инфлюенсера Дауалемна, однако сталкивается с жёстким сопротивлением Алжира.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в своих заявлениях упрекнул французских политиков в "ежедневной враждебной риторике", назвал диалог с Эммануэлем Макроном "пустой тратой времени" и предупредил о риске "необратимого разрыва" в отношениях между двумя странами.

"Мы надеялись преодолеть исторические обиды, но прогресс в этом вопросе отсутствует. Поддерживаются только торговые связи. Политический диалог практически заморожен", - подчеркнул алжирский лидер.