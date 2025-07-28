Huawei решила не останавливаться на одном «трикладном» смартфоне

Компания Huawei, выпустившая в прошлом сентябре первый в мире смартфон с трехсекционным складным экраном Mate XT, готовится представить его преемника. По слухам, новинка выйдет к годовщине выпуска оригинальной модели и, вопреки ожиданиям, получит название Mate XTs, а не Mate XT 2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GSMArena.

Как сообщают китайские инсайдеры, новое название более точно отражает суть обновления: это будет усовершенствованная версия, а не полностью переработанное устройство. Ключевые улучшения коснутся производительности за счет нового чипсета и более совершенных камер. При этом дизайн и остальные характеристики останутся идентичными оригинальной "трикладушке" Mate XT.

Стоит отметить, что, несмотря на очень высокую цену, первая модель пользовалась значительным успехом на китайском рынке. С момента запуска Huawei удалось реализовать более 500 000 единиц Mate XT, что подтверждает интерес потребителей к данному форм-фактору.

Ожидается, что Mate XTs будет доступен в четырех цветовых вариантах: белом, черном, красном и фиолетовом, что вдвое больше, чем у предшественника. Презентация нового смартфона, по предварительным данным, состоится в сентябре этого года.