https://news.day.az/sport/1770399.html Ушел из жизни заслуженный тренер Азербайджана Ушел из жизни заслуженный тренер Азербайджана Нусрет Абдуллаев. Как передает Day.Az, об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Азербайджана. Отмечается, что заслуженный тренер Азербайджанской Республики, внесший значительный вклад в развитие тяжелой атлетики, скончался в возрасте 65 лет.
Ушел из жизни заслуженный тренер Азербайджана
Ушел из жизни заслуженный тренер Азербайджана Нусрет Абдуллаев.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Азербайджана.
Отмечается, что заслуженный тренер Азербайджанской Республики, внесший значительный вклад в развитие тяжелой атлетики, скончался в возрасте 65 лет.
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