Азербайджанские гимнасты успешно выступили на соревнованиях в Португалии

С 22 по 26 июля в столице Португалии - Лиссабоне - прошел пятый мировой фестиваль "World Gym for Life Challenge".

Как передает Day.Az, в этом грандиозном событии приняли участие более 3700 гимнастов из 33 стран. Фестиваль в очередной раз продемонстрировал, что гимнастика - это не только спорт, но и искусство, а также призыв к единству.

Азербайджан на соревнованиях достойно представила национальная команда по направлению "Гимнастика для всех". Коллектив "Flame", состоящий из участников разных возрастов и уровней подготовки, привлек внимание жюри своей креативной хореографией, сценической эстетикой и ярко выраженным командным духом.

В результате команда заняла почетное второе место.