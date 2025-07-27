Автор: Али Гасымов

Когда политика становится товаром, ее покупают те, кто громче всех кричит о справедливости. Французский сенатор Валери Буайе в очередной раз доказала, что готова торговать истиной ради дешевых аплодисментов армянского лобби. На этот раз, она попыталась сравнить ситуацию в Газе с Карабахом и заявила, что "все мобилизуются ради Газы, но никому нет дела до т.н. "арцаха", и что "армяне никого не убивали, не пытали заложников, были демократами, но остались брошенными". Подобные заявления не просто абсурдны - они оскорбительны для любой разумной и информированной аудитории.

Буайе - это типичный представитель тех "народных избранников", которые десятилетиями живут на риторике и символических жестах, не неся никакой реальной ответственности. Лояльность армянскому лобби она давно превратила в свою "политическую пенсию". Она банальна, некомпетентна и ангажирована. Ей нет никакого дела, что армянские сепаратисты в течение 30 лет удерживали азербайджанские земли, разрушали города, оскверняли мечети, уничтожали культурное наследие. Она никогда не интересовалась судьбой сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из родных мест. И понятно почему.

Вопреки попыткам искажать реальность, Карабах никогда не принадлежал Армении. Международное право, включая четыре резолюции Совета Безопасности ООН, четко подтверждает территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна в мире, включая Францию и даже саму Армению, не признала так называемый "арцах". В 2020 году, после десятилетий оккупации, Азербайджанская армия провела успешную контрнаступательную операцию и освободила свои земли. Это было не "вторжение", как пытается преподнести Буайе, а восстановление суверенитета в рамках международно признанных границ.

Один из главных мифов, который продвигает армянская пропаганда - и который повторяет Буайе - это якобы "этническая чистка" армян в Карабахе, что тоже является чистейшей ложью. После восстановления контроля над регионом, Баку четко заявлял, что армяне, проживавшие в Карабахе, могут остаться, получить гражданство и стать полноправными членами азербайджанского общества. Более того, Азербайджан гарантировал их безопасность и права. Но армяне покинули Карабах. Не потому, что их выгоняли, а добровольно. Никто не мешал им остаться - напротив, Азербайджан создал все условия для мирного проживания.

Говоря об армянах Карабаха как о "заложниках", Буайе сознательно искажает историю. В ее картине мира только армяне могут быть "жертвами".

Попытка сравнить ситуацию в Газе и Карабахе - это апофеоз политической демагогии. Карабах международно признанная территория Азербайджана и страна освободила свои территории от оккупации. Никто не бомбил города без разбора, не убивал детей, не разрушал школы. Более того, после окончания боевых действий Азербайджан начал масштабную кампанию по восстановлению инфраструктуры, дорог, домов, культурных памятников. Это - политика мира, а не войны. Сравнение с Газой - это не просто ложь, это - кощунство. Попытка выдать агрессора за жертву. И в этом смысле Буайе играет отвратительную роль, ибо защищает она не гуманизм, а просто участвует в политической манипуляции.

Франция - страна, где армянское лобби имеет огромные ресурсы и влияние. И заявление Буайе - это еще одно доказательство того, как можно купить голос, "борьбу за справедливость", сенаторский мандат. Но суть остается неизменной - она либо не знает, о чем говорит, либо ей все равно - главное, сохранить "лояльность спонсорам".

Буайе стоит напомнить, что Карабахский конфликт начался не с 2020 года. Он начался с агрессии Армении против Азербайджана в 1990-х годах. С захвата не только Карабаха, но и семи прилегающих районов. С изгнания 1 миллиона азербайджанцев. С разрушений, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. А закончился он тем, что справедливость восторжествовала. И Азербайджан не разрушает, а восстанавливает. Предлагает мир - несмотря на три десятилетия несправедливости.

Франции должно быть стыдно, что такие сенаторы представляют ее в мире. А Азербайджан будет делать свое дело - восстанавливать, строить, интегрировать. И каждый, кто действительно верит в справедливость, смотрит на факты, а не на оплаченные фантазии "политиков" вроде Буайе.