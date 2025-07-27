Тяжелое ДТП в Лачине

В Лачыне дорожно-транспортное происшествие унесло жизни нескольких человек.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в селе Гаракечди Лачинского района.

Автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Махир Абдуллаев, перевернулся. В результате аварии погибли водитель, а также пассажирки Шахла Новрузова и Хадиджа Новрузова.