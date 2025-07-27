https://news.day.az/society/1770309.html Тяжелое ДТП в Лачине - есть погибшие В Лачыне дорожно-транспортное происшествие унесло жизни нескольких человек. Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в селе Гаракечди Лачинского района. Автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Махир Абдуллаев, перевернулся. В результате аварии погибли водитель, а также пассажирки Шахла Новрузова и Хадиджа Новрузова.
Тяжелое ДТП в Лачине - есть погибшие
В Лачыне дорожно-транспортное происшествие унесло жизни нескольких человек.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в селе Гаракечди Лачинского района.
Автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Махир Абдуллаев, перевернулся. В результате аварии погибли водитель, а также пассажирки Шахла Новрузова и Хадиджа Новрузова.
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