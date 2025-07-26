https://news.day.az/sport/1770290.html Определился победитель квалификации Гран-при Бельгии "Формулы-1" Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бельгии. Соревнования проходят на автодроме "Спа-Франкоршам". Вторым стал австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари".
Определился победитель квалификации Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бельгии. Соревнования проходят на автодроме "Спа-Франкоршам".
Вторым стал австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари".
Гонка состоится 27 июля.
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