Как бесплатно доехать до концерта Тимберлейка в Баку?

Для зрителей концерта Джастина Тимберлейка, который пройдёт в Баку 27 июля, будет организована работа бесплатных автобусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, всего для перевозок будет выделено 80 автобусов.

Организаторы мероприятия призывают зрителей отказаться от поездок на личном автотранспорте и воспользоваться общественным транспортом.

Автобусные рейсы в сторону Бакинского олимпийского стадиона начнутся в 16:00 и продлятся до 20:00. Пассажиров будут перевозить от станций метро "Кёроглу" (транспортно-пересадочный узел), "Гара Гараев", "28 Мая" и "20 Января".

Обратные рейсы автобусов от Бакинского олимпийского стадиона стартуют в 23:00.