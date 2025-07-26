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В Шуше во время пожара взорвались мины

Очередный случай возгорания произошёл в Шушинском районе, в местности под названием Гала Дарасы. Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, на место происшествия были привлечены сотрудники пожарной бригады МЧС, которые предотвратили распространение огня на лесную территорию.