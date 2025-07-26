https://news.day.az/society/1770250.html В Шуше во время пожара взорвались мины Очередный случай возгорания произошёл в Шушинском районе, в местности под названием Гала Дарасы. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были привлечены сотрудники пожарной бригады МЧС, которые предотвратили распространение огня на лесную территорию.
В Шуше во время пожара взорвались мины
Очередной пожар вспыхнул в районе ущелья Гала в Шушинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были привлечены сотрудники пожарной бригады МЧС, которые пресекли переход огня на лесную зону.
Согласно информации, в районе возгорания трижды были зафиксированы взрывы мин.
Пожар был потушен.
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