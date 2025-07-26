В Шуше во время пожара взорвались мины

Очередной пожар вспыхнул в районе ущелья Гала в Шушинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, на место происшествия были привлечены сотрудники пожарной бригады МЧС, которые пресекли переход огня на лесную зону.

Согласно информации, в районе возгорания трижды были зафиксированы взрывы мин.

Пожар был потушен.