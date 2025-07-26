Перестрелка в студенческом городке Нью-Мексико

Перестрелка произошла на территории студенческого городка Университета Нью-Мексико.

Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, к месту происшествия были стянуты силы полиции и экстренные службы. Один человек погиб, еще один ранен.

Ведётся расследование, причины и обстоятельства случившегося уточняются.