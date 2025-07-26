https://news.day.az/world/1770213.html Перестрелка в студенческом городке Нью-Мексико - ВИДЕО Перестрелка произошла на территории студенческого городка Университета Нью-Мексико. Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, к месту происшествия были стянуты силы полиции и экстренные службы. Один человек погиб, еще один ранен. Ведётся расследование, причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Перестрелка в студенческом городке Нью-Мексико - ВИДЕО
Перестрелка произошла на территории студенческого городка Университета Нью-Мексико.
Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, к месту происшествия были стянуты силы полиции и экстренные службы. Один человек погиб, еще один ранен.
Ведётся расследование, причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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