Трагическая смерть в Гяндже

В Гяндже зафиксирован случай отравления с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az, Юсиф Гусейнзаде (1958 г.р.) отравился угарным газом в ванной комнате своего дома.

По данному факту проводится расследование.