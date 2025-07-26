https://news.day.az/society/1770259.html Трагическая смерть в Гяндже В Гяндже зафиксирован случай отравления с летальным исходом. Как сообщает Day.Az, Юсиф Гусейнзаде (1958 г.р.) отравился угарным газом в ванной комнате своего дома. По данному факту проводится расследование.
Трагическая смерть в Гяндже
В Гяндже зафиксирован случай отравления с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az, Юсиф Гусейнзаде (1958 г.р.) отравился угарным газом в ванной комнате своего дома.
По данному факту проводится расследование.
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