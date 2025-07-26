Учения нигерийских ВДВ ошарашили интернет

Учения нигерийских ВДВ вызвали волну обсуждений в соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как десантников высаживают без чёткой координации - кто-то приземляется в канавах, кто-то рядом с деревьями и столбами.

Пользователи сравнивают это не с военной подготовкой, а с лотереей на выживание.