https://news.day.az/unusual/1770254.html Учения нигерийских ВДВ ошарашили интернет - ВИДЕО Учения нигерийских ВДВ вызвали волну обсуждений в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как десантников высаживают без чёткой координации - кто-то приземляется в канавах, кто-то рядом с деревьями и столбами. Пользователи сравнивают это не с военной подготовкой, а с лотереей на выживание.
Учения нигерийских ВДВ ошарашили интернет - ВИДЕО
Учения нигерийских ВДВ вызвали волну обсуждений в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как десантников высаживают без чёткой координации - кто-то приземляется в канавах, кто-то рядом с деревьями и столбами.
Пользователи сравнивают это не с военной подготовкой, а с лотереей на выживание.
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