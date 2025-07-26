В НАСА анонсировали увольнение каждого пятого сотрудника

Около 20 процентов сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) могут уволиться в рамках программы американского президента Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

После того как космическое агентство покинет примерно каждый пятый работник (3870 человек), их там останется около 14 тысяч, сообщили в НАСА, отметив, что цифры могут измениться из-за выхода некоторых из соответствующей правительственной программы или отклонения заявления об увольнении.

Первый раунд таких увольнений состоялся в начале правления администрации Трампа, по инициативе работавшего в ней тогда миллиардера Илона Маска. В тот раз предложением воспользовались около 870 человек, или 4,8 процентов сотрудников НАСА. К 25 июля на второй раунд увольнений было получено еще около трех тысяч заявлений

Перспектива массового ухода сотрудников из НАСА вызвала тревогу в отрасли и в самом агентстве. В письме к недавно ставшему временным администратором НАСА Шону Даффи под названием "Декларация Вояджера" сотни бывших и действующих сотрудников предупредили, что сокращение штата может поставить под угрозу безопасность и эффективность работы, поскольку уходящие в отставку сотрудники "уносят с собой узкоспециализированные, незаменимые знания, критически важные для выполнения миссии" управления.