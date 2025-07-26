Игрокам "Барселоны" запретили развлекаться

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил недовольство активностью футболистов своей команды в медиа, передает Day.Az со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, немецкий специалист установил запрет на излишние развлечение и ввел дополнительные ограничения в раздевалке, направленные для улучшения концентрации игроков на футболе.

Издание отмечает, что данные изменения могли быть вызваны скандалом, связанным с празднованием 18-летия полузащитником Ламином Ямалем, который пригласил на торжество карликов.