https://news.day.az/sport/1770236.html Игрокам "Барселоны" запретили развлекаться Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил недовольство активностью футболистов своей команды в медиа, передает Day.Az со ссылкой на Diario Sport.
Игрокам "Барселоны" запретили развлекаться
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил недовольство активностью футболистов своей команды в медиа, передает Day.Az со ссылкой на Diario Sport.
По информации источника, немецкий специалист установил запрет на излишние развлечение и ввел дополнительные ограничения в раздевалке, направленные для улучшения концентрации игроков на футболе.
Издание отмечает, что данные изменения могли быть вызваны скандалом, связанным с празднованием 18-летия полузащитником Ламином Ямалем, который пригласил на торжество карликов.
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