В Турции наступила аномальная жара
Температура воздуха в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50°C.
Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
По информации журналистов, 24 июля как минимум в 38 городах страны была зафиксирована температура воздуха более 40°C. В частности, речь идет об Анкаре и Анталье.
"Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1°C, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8°C", - говорится в материале.
При этом 25 июля жарче всего было в городе Силопи на востоке Турции. Здесь столбики термометров показывали 49,9°C.
Согласно прогнозу Генерального управления метеорологии, аномальная жара будет держаться на территории республики до 2 августа. В этот период температура воздуха будет превышать средние показатели сезона на 7-12°C.
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