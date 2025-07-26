Пожар на открытой местности в Агдере:

В селах Талыш Агдеринского района, Тапгарагоюнлу Геранбойского района вспыхнули пожары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожары, вспыхнувшие утром, распространились на большую территорию из-за ветреной погоды.

Согласно информации, на место происшествия, наряду с пожарными бригадами МЧС, привлечены вертолеты.

 

Вертолеты забирают воду из близнаходящегося водохранилища Суговушан.