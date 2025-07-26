https://news.day.az/society/1770284.html Пожар на открытой местности в Агдере: в тушении задействованы вертолеты - ФОТО В селах Талыш Агдеринского района, Тапгарагоюнлу Геранбойского района вспыхнули пожары. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожары, вспыхнувшие утром, распространились на большую территорию из-за ветреной погоды. Согласно информации, на место происшествия, наряду с пожарными бригадами МЧС, привлечены вертолеты.
Пожар на открытой местности в Агдере: в тушении задействованы вертолеты - ФОТО
В селах Талыш Агдеринского района, Тапгарагоюнлу Геранбойского района вспыхнули пожары.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожары, вспыхнувшие утром, распространились на большую территорию из-за ветреной погоды.
Согласно информации, на место происшествия, наряду с пожарными бригадами МЧС, привлечены вертолеты.
Вертолеты забирают воду из близнаходящегося водохранилища Суговушан.
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