Бакинское метро меняет график работы

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с концертом всемирно известного певца Джастина Тимберлейка, который состоится 27 июля на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", учитывая, что концерт начнётся в 20:00, время работы станций метро в ночь с 27 на 28 июля будет продлено на 2 часа. Вход на все станции метро будет открыт для пассажиров с 00:00 до 02:00 часов.

Цель данной меры - обеспечить комфортное и безопасное пользование общественным транспортом для посетителей мероприятия в поздние часы.

Пассажирам, направляющимся на концерт, рекомендуется использовать 3-й и 4-й выходы станции метро "Кероглу".