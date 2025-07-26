https://news.day.az/world/1770222.html Израильская армия атаковала 100 объектов боевиков в Газе Израильские военно-воздушные силы за сутки нанесли удары по 100 военным целям радикалов в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За сутки военно-воздушные силы нанесли удары по 100 террористическим целям по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.
Израильская армия атаковала 100 объектов боевиков в Газе
Израильские военно-воздушные силы за сутки нанесли удары по 100 военным целям радикалов в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За сутки военно-воздушные силы нанесли удары по 100 террористическим целям по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.
Среди атакованных целей военные перечислили "террористические отряды, боевые туннели, военные здания, позиции для ведения противотанкового огня", а также "схроны оружия".
ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любой угрозы гражданам Израиля и солдатам", заверили в армейском ведомстве.
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