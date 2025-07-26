В Бельгии предотвратили теракт

В Бельгии успешно предотвращен террористический акт благодаря слаженной операции местной полиции и спецслужб Германии и Нидерландов.

Как передает Day.Az, в результате масштабных обысков и задержаний, проведенных в ряде городов страны, были арестованы несколько человек, подозреваемых в подготовке атаки на общественные места. По информации правоохранительных органов, задержанные планировали серию взрывов в людных районах с целью посеять панику и дестабилизировать обстановку в регионе.

Спецоперация стала результатом многомесячной совместной работы бельгийских и зарубежных контртеррористических подразделений. При обысках были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, а также документы и цифровые носители, подтверждающие участие задержанных в экстремистской деятельности, координируемой из одной из неназванных стран Ближнего Востока.

Власти подчеркивают, что благодаря своевременным действиям угрозу удалось нейтрализовать еще на стадии подготовки. Глава МВД Бельгии выразил благодарность коллегам из ФРГ и Нидерландов за оперативное взаимодействие и призвал граждан сохранять бдительность. Следствие продолжается, не исключаются новые задержания.