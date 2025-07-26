Мировые легенды 80-90-х на бирюзовой дорожке Dream Fest в Баку

На третий день Dream Fest 2025 на побережье Каспийского моря в Sea Breeze погрузилось в атмосферу золотой эпохи дискотек и культовых хитов 80-90-х годов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Под ярким закатом в Sea Breeze прогремел Super Star Day - день, когда перед концертной программой на бирюзовую дорожку вышли легенды, чей голос знает каждый, кто хотя бы раз танцевал под What is Love или пел в машине Maria Magdalena.

Бирюзовая дорожка, заменившая привычный красный ковёр, стала местом стильных дефиле, непринужденных интервью и ретро-гламура. Мировые звезды, а также почетные гости щедро делились воспоминаниями, шутили, говорили о любви к городу и красоте архитектуры, которые смогли лицезреть, гостеприимстве и азербайджанской национальной кухне, и признавались, что публика в жарком летнем Баку - по-настоящему горячая.

Среди участников зажигательного вечера - Sandra, Haddaway, In-Grid, Ottawan, EMIN, Aqua, Kosheen, No Mercy, Kevin Mccoy ex Bad Boys Blue, Secret Service, а также Вагиф Нагиев.