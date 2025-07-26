Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах?

27 июля температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.