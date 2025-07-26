Граждане ФРГ негативно оценивают деятельность правительства

Большинство граждан Германии недовольны новым правительством и его председателем Фридрихом Мерцем.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild.

Исследование проводилось в период с 21 по 25 июля. В нем приняли участие 1203 немца. Статистическая погрешность составила не более 2,9%.

Аналитики выяснили, что новым кабинетом министров недовольны 57% жителей ФРГ. Этот показатель на 13% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в июне. При этом число довольных правительством немцев с июня по июль снизилось с 37% до 30%.

О том, что они недовольны Мерцем, заявили 56% респондентов. В июне доля таких людей составила 45%. Довольны новым канцлером только 31% опрошенных, что на 5% меньше по сравнению с июньским показателем.