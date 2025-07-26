Камбоджа эвакуировала десятки тысяч человек из-за боев с Таиландом

Столкновения на границе Камбоджи и Таиланда продолжаются третий день. Камбоджийское Минобороны объявило об утреннем обстреле с тайской стороны из тяжелой артиллерии поселка Экпхап в коммуне Тхмар-да округа Веал-Венг.

Передает Day.Az со ссылкой на Khmer Times.

По информации издания, в результате обстрела 13 человек получили несовместимые с жизнью ранения, из них восемь мирных жителей. Также в результате боевых действий были ранены еще 50 гражданских и 21 военный.

На фоне продолжающихся столкновений власти Камбоджи эвакуировали почти 36 тысяч мирных жителей из районов повышенного риска в Пра Вихеар, Оддар Меанчей и Пурсат.

"Таиланд развернул дополнительные войска вдоль границы для нападения на Камбоджу без каких-либо признаков принятия мер по смягчению последствий конфликта", - сообщила представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата.