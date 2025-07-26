Письмо проармянских конгрессменов нацелено на подрыв мирного процесса на Южном Кавказе

В то время как дипломатические усилия по достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе набирают обороты, в Конгрессе США вновь всплывает старая политическая схема. Восемьдесят семь конгрессменов обратились с письмом к Администрации Президента Дональда Трампа, призывая поддержать так называемое "возвращение армян в Нагорный Карабах". Среди подписавших обращение - известные своей проармянской позицией члены Демократической и Республиканской партий, включая Фрэнка Паллоне, Гаса Билиракиса, Брэда Шермана и Дэвида Валадео, которые долгие годы являются сопредседателями "группы дружбы с Арменией" в Конгрессе. Несмотря на выдвижение инициативы под видом "защиты прав человека", она фактически представляет собой политический саботаж мирного процесса на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Это не первый случай вмешательства американских политиков в региональные процессы в интересах армянского лобби. Принятая в 1992 году поправка 907 к "Акту в поддержку свободы" стала санкционным решением, открыто продемонстрировавшим враждебное отношение к Азербайджану. Этот шаг фактически поощрил агрессивную политику Армении, способствовал оккупации азербайджанских территорий, насилию и изгнанию более миллиона азербайджанцев с родных земель. Сегодня подобная риторика вновь в ходу", - сказал он.

По словам политолога, письмо проармянских конгрессменов Дональду Трампу - не что иное, как последняя попытка реваншистского давления. За этой кампанией по-прежнему стоит хорошо финансируемая армянская диаспора в США.

"На протяжении многих лет она оказывает политическое влияние на Армению, ослабляя её возможности стать полноценным государством в регионе. Одной из главных причин нынешнего кризиса, который переживает Армения, является именно влияние диаспоры. В армянском обществе усиливаются призывы к избавлению от этой зависимости. Однако некоторые политики в Конгрессе США продолжают действовать по старым схемам: средства диаспоры, электоральная база и механизмы политического лобби по-прежнему для них важнее - даже если это ведёт к срыву мирного процесса и дестабилизации региона", - сказал он.

А.Гараев отметил, что одним из важных аспектов является то, что письмо адресовано Дональду Трампу. "Это не случайно. В период своего первого президентства Дональд Трамп придерживался нейтралитета в армяно-азербайджанском конфликте и предпочёл не вмешиваться в процессы во время Второй Карабахской войны. Более того, Администрация Трампа фактически признала право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. Такой подход вызвал резкую критику со стороны армянских структур в США, которым мир не нужен, ведь их идеология потерпела поражение. Им необходим хаос, чтобы снова выдвигать требования, играть роль "пострадавших" на международной арене и сохранять своё влияние в США через выборы и финансовые рычаги. Поэтому нынешняя инициатива - это не только удар по Азербайджану, но и атака на самого Трампа. Его возвращение к власти в конце 2024 года представляет для них угрозу не только во внешнеполитическом плане, но и на личном уровне: коррупционные связи, теневые схемы, лоббистские сделки - всё это может стать предметом расследований. Некоторые из этих конгрессменов уже находятся в центре коррупционных скандалов. Наглядный пример - сенатор Роберт Менендес, привлечённый к следствию по обвинениям во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. В числе обвинений и то, что он получал финансовую поддержку от зарубежных диаспор, включая армянские структуры. В этом контексте внимание привлекает и Адам Шифф, которого Трамп открыто назвал "вором и мошенником" и заявлял, что тот должен быть арестован. После ареста Менендеса ожидаются расследования и в отношении других конгрессменов. Именно поэтому возвращение Трампа вызывает у них тревогу - ведь разоблачение становится всё более реальным", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что реальный мирный процесс, происходящий в регионе - прямые переговоры между Баку и Ереваном, формирование атмосферы доверия - демонстрирует, что потуги проармянских конгрессменов в Вашингтоне фактически уже утратили свою актуальность.

"Их образ "защитников", имидж "друзей Армении" остались в прошлом. Сегодня мирный процесс - это реальность. Эпоха конфликта в Карабахе завершена. Азербайджан освободил свои территории в соответствии с международным правом. Те, кто действительно хочет мира, садятся за стол переговоров, а реваншисты пытаются вновь дестабилизировать регион с помощью "письменной дипломатии" в Конгрессе США. Для этих "политиков" мирный процесс между Баку и Ереваном - это угроза, которая разоблачает их бессмысленную роль, делает их заявления и "группы дружбы" ненужными. Главное - этот процесс подрывает систему, которая годами приносила им деньги, политические дивиденды и электоральную поддержку диаспоры под предлогом "поддержки "страдающей" стороны", - отметил А.Гараев.

По его словам, мирный процесс рушит их повестку дня.

"Поэтому они делают все возможное, чтобы остановить этот процесс. Под лозунгом "прав человека" они продвигают идеи, ведущие к новой дестабилизации в регионе, и под предлогом "поддержки демократии" вмешиваются во внутренние дела других государств. На самом деле они боятся одного простого факта: Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение, и тогда их политическая роль закончится. Таким образом, письмо 87 конгрессменов - это не "глас Америки", а голос небольшой, но агрессивной группы, ставящей во главу угла свои интересы. США всегда позиционировали себя как защитника международного права, однако, когда дело доходит до Южного Кавказа, часть американской политической элиты действует по двойным стандартам. Пока Трамп демонстрирует готовность поддержать устойчивое урегулирование, его противники в Конгрессе выбирают путь конфронтации. Несомненно, что это закончится их поражением", - добавил он.