К тушению пожаров в Карабахе привлечены вертолеты и десятки единиц техники

В Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском и Агдеринском районах для тушения пожаров в горной местности со сложным рельефом задействованы 51 единица техники, 4 вертолета.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщили Trend в МЧС. Азербайджана.

Согласно информации, в операции по тушению пожаров задействованы Государственная противопожарная служба, Служба спасения особого риска, войска гражданской обороны, Карабахский региональный центр и авиационный отряд МЧС, в целом 620 человек, 51 единица техники, в том числе 4 вертолета.

"Хотя сложность рельефа, высокая температура воздуха и ветер затрудняют проведение работ, противопожарные мероприятия проводятся непрерывно в ночное и дневное время суток. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении ведомства.